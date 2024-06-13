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Небольшое похолодание придет в Нижний Новгород в выходные

В субботу температура воздуха составит +17…+23 градуса.

Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 94% 758 мм рт. ст. +20°

Жара, которая установилась в Нижегородской области с наступлением июня, сделает короткую передышку: в предстоящие выходные в регион придет незначительное похолодание. В субботу синоптики обещают не более +23 градусов тепла.

В пятницу в Нижнем Новгороде ожидается +25 градусов и кратковременный дождь. А вот в субботу станет посвежее: ночью синоптики прогнозируют 17 градусов тепла, а днем — не более +23. Облака периодически будут закрывать солнце, но обойдется без дождей.

В воскресенье, впрочем, вновь потеплеет до +26 — день обещает быть без осадков. Следующая неделя также обещает быть теплой, но до тридцатиградусной жары не дойдет: термометры максимально покажут +26…+27 градусов, в середине недели в регионе пройдут дожди.