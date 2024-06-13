Небольшое похолодание придет в Нижний Новгород в выходные

Жара, которая установилась в Нижегородской области с наступлением июня, сделает короткую передышку: в предстоящие выходные в регион придет незначительное похолодание. В субботу синоптики обещают не более +23 градусов тепла.
В пятницу в Нижнем Новгороде ожидается +25 градусов и кратковременный дождь. А вот в субботу станет посвежее: ночью синоптики прогнозируют 17 градусов тепла, а днем — не более +23. Облака периодически будут закрывать солнце, но обойдется без дождей.
В воскресенье, впрочем, вновь потеплеет до +26 — день обещает быть без осадков. Следующая неделя также обещает быть теплой, но до тридцатиградусной жары не дойдет: термометры максимально покажут +26…+27 градусов, в середине недели в регионе пройдут дожди.