Небольшое похолодание придет в Нижний Новгород в выходные

В воскресенье, впрочем, вновь потеплеет до +26 — день обещает быть без осадков. Следующая неделя также обещает быть теплой, но до тридцатиградусной жары не дойдет: термометры максимально покажут +26…+27 градусов, в середине недели в регионе пройдут дожди.