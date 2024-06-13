В Петергофе полностью отреставрировали Китайский дворец

По ее словам, реставрация уникального объекта культурного наследия была завершена к 295-летию со дня рождения императрицы Екатерины II. Для посетителей откроются четыре обновленных зала: Китайская опочивальня, Туалетная и Портретная комнаты, а также Кабинет императрицы.