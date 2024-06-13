В Пермском крае за три дня июня возрос приток воды Камского водохранилища

«В мае таяние снега было очень медленным. Зато в первой декаде июня отмечался существенный рост притока воды в Камское водохранилище — от 3210 куб. метров в секунду на 3 июня до 4230 куб. метров в секунду на 9 июня», — рассказали специалисты Пермского госуниверситета.