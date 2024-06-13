В Пермском крае за три дня июня возрос приток воды Камского водохранилища

Начало июня в Пермском крае отметилось значительным притоком воды в бассейн Камского водохранилища. Приток воды с 8 по 11 июня превысил среднемноголетнее значение на 500−1000 куб. метров в секунду, что в 2,6 раза больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.
В ГИС центре ПГНИУ столь радующее сообщение пояснили таянием больших запасов снега, накопленных на северо-востоке края в период аномальных майских холодов, а также с зимы.
«В мае таяние снега было очень медленным. Зато в первой декаде июня отмечался существенный рост притока воды в Камское водохранилище — от 3210 куб. метров в секунду на 3 июня до 4230 куб. метров в секунду на 9 июня», — рассказали специалисты Пермского госуниверситета.
Отметка уровня Камского водохранилища 6 июня достигла отметки 108,5 метров, что является нормальным подпорным уровнем КамГЭС. Энергетики сообщили, что далее ГЭС будет работать в режиме поддержания уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок 108,2−108,5 метров без учета сгонно-нагонных ветровых явлений.
В Перми русло Камы обмелело наполовину, восстановление его уровня не ожидается. В Пермском крае с начала осени 2023 года продолжают стремительно мелеть Камское и Воткинское водохранилища.