В новосибирских банках перестали продавать доллары после известий с Мосбиржи

«Мое стояние в этой очереди отчасти со вчерашними новостями связано. В августе запланирована поездка за границу. Валюту и так планировал покупать, но услышав про эти новые санкции, решил не откладывать. Курс нормальный пока. Паники нет, просто решил подстраховаться», — сказал один из клиентов банка.