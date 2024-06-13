В новосибирских банках перестали продавать доллары после известий с Мосбиржи

Известие о том, что Московская биржа попала под санкции, появилось в День России, 12 июня. Свою деятельность она должна приостановить до 13 августа. Это вызвало некоторый ажиотаж в среде брокеров.
В Новосибирске клиенты банков отметили резкий скачок. Больше всего брокеров сейчас волнует большая разница между покупкой и продажей долларов.
"Курс обмена через онлайн-банк мало отличается от вчерашнего. Но касса — такого я даже в марте 2022 года не видел,
— признался Фёдор Туров. — В банке висит объявление — выдаем только оффлайн. Зато безопасность усилили — меня, например, просканировали и попросили рюкзак открыть".
Однако эксперты говорят, что ситуация в Новосибирске складывается терпимая. Если в других регионах доллар продают по 200 рублей, то в столице максимальная цена — 132,4 рубля. Впрочем, даже в обменниках банков указывают, что информация может ещё измениться.
«Мое стояние в этой очереди отчасти со вчерашними новостями связано. В августе запланирована поездка за границу. Валюту и так планировал покупать, но услышав про эти новые санкции, решил не откладывать. Курс нормальный пока. Паники нет, просто решил подстраховаться», — сказал один из клиентов банка.
Журналист BFM-Новосибирск не смог приобрести доллары в отделении Альфа-банка на Кирова и в Газпромбанке.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» рассказывал, почему брокерские конторы перешли на сокращённый режим работы из-за ситуации на Мосбирже.