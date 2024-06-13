В Ростове с 20 июня ограничат движение транспорта на нескольких улицах

Ограничение начнет действовать с 20 июня.
Меры будут действовать на Скачкова на участке от переулка Веселого до улицы Республиканской, КИМа (от Республиканской до Судинского), также в переулке Сулинском (от КИМа до Песчаной), на улице Песчаной (от Сулинского до Кумского).
Кроме того, водители не смогут проехать в переулке Майкопском (от Кумского до Лесопарковой) и на Лесопарковой (от Майкопского до Лесопарковой, 36).
В городском департаменте автодорог сообщили, что проезд будет перекрыт до 1 ноября. В этот период специалисты проведут работы на канализационной сети.