Знакомиться на Госуслугах готовы только 27% экономически активных жителей Хабаровска

Положительных и отрицательных отзывов о знакомствах в интернете среди горожан примерно поровну, а вот с предложением открыть дейтинг-сервис на Госуслугах (6+) согласились только 27%. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.ru (16+)приняли участие экономически активные граждане, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе SuperJob.
Мнения хабаровчан по поводу возможности знакомств в интернете разделились поровну: каждый второй относится к такому способу положительно или скорее положительно, столько же — однозначно или скорее отрицательно.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил открыть на Госуслугах раздел для знакомств с целью создания пары. Только 27% горожан поддерживают данную инициативу. 47% категорически против: «Незачем засорять Госуслуги»; «Для этого есть социальные сети и приложения»; «Депутаты должны решать государственные вопросы».
Характерно, что именно те категории граждан, которые чаще одобряют интернет-сервисы знакомств (мужчины и горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей), больше всего возмущаются идеей открытия дейтинг-раздела на Госуслугах.