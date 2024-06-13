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Знакомиться на Госуслугах готовы только 27% экономически активных жителей Хабаровска

Открыть раздел для знакомств на Госуслугах с целью создания пары предложил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Источник: AmurMedia

Положительных и отрицательных отзывов о знакомствах в интернете среди горожан примерно поровну, а вот с предложением открыть дейтинг-сервис на Госуслугах (6+) согласились только 27%. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.ru (16+)приняли участие экономически активные граждане, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе SuperJob.

Мнения хабаровчан по поводу возможности знакомств в интернете разделились поровну: каждый второй относится к такому способу положительно или скорее положительно, столько же — однозначно или скорее отрицательно.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил открыть на Госуслугах раздел для знакомств с целью создания пары. Только 27% горожан поддерживают данную инициативу. 47% категорически против: «Незачем засорять Госуслуги»; «Для этого есть социальные сети и приложения»; «Депутаты должны решать государственные вопросы».

Характерно, что именно те категории граждан, которые чаще одобряют интернет-сервисы знакомств (мужчины и горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей), больше всего возмущаются идеей открытия дейтинг-раздела на Госуслугах.

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