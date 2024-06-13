Специалисты МЧС рассказали, как спастись от жары

В ближайшие несколько дней во многих городах России температура будет держаться на отметке +30 градусов и выше. Специалисты управления МЧС России по Красноярскому краю рассказали, как спастись от жары.
Чтобы легче было перенести жаркую погоду, необходимо носить лёгкую и светлую одежду, не забываем о головном уборе. Обязательно пейте больше воды, не злоупотребляйте алкоголем, находитесь преимущественно в тени.
Также стоит чаще проветривать помещения, по возможности дополнительно включить вентилятор или кондиционер. Совершайте меньше поездок на транспорте.
«На пляже после длительного нахождения на берегу лучше не нырять в холодную воду — это может привести к спазму дыхания или к остановке сердца. Поэтому прежде чем войти в воду, надо смочить водой грудь, спину, голову. Особенно должны помнить об этом люди пожилого возраста», — рассказали в МЧС.
Напомним, если вы оказались в экстренной ситуации, сообщить об этом можно по номеру оперативных служб: «112».