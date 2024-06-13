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Специалисты МЧС рассказали, как спастись от жары

Управление МЧС России по Красноярскому краю поделилось списком рекомендаций, как проще пережить жару.

Источник: РИА "Новости"

В ближайшие несколько дней во многих городах России температура будет держаться на отметке +30 градусов и выше. Специалисты управления МЧС России по Красноярскому краю рассказали, как спастись от жары.

Чтобы легче было перенести жаркую погоду, необходимо носить лёгкую и светлую одежду, не забываем о головном уборе. Обязательно пейте больше воды, не злоупотребляйте алкоголем, находитесь преимущественно в тени.

Также стоит чаще проветривать помещения, по возможности дополнительно включить вентилятор или кондиционер. Совершайте меньше поездок на транспорте.

«На пляже после длительного нахождения на берегу лучше не нырять в холодную воду — это может привести к спазму дыхания или к остановке сердца. Поэтому прежде чем войти в воду, надо смочить водой грудь, спину, голову. Особенно должны помнить об этом люди пожилого возраста», — рассказали в МЧС.

Напомним, если вы оказались в экстренной ситуации, сообщить об этом можно по номеру оперативных служб: «112».

здоровье