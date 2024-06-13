Специалисты МЧС рассказали, как спастись от жары

«На пляже после длительного нахождения на берегу лучше не нырять в холодную воду — это может привести к спазму дыхания или к остановке сердца. Поэтому прежде чем войти в воду, надо смочить водой грудь, спину, голову. Особенно должны помнить об этом люди пожилого возраста», — рассказали в МЧС.