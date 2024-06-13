Адвокат сестры «крабового короля» рассказал о смерти бизнесмена

«(Предоставляем) медицинское свидетельство, на основании которого была произведена государственная регистрация смерти… Из него следует, что 31 января Кан был госпитализирован и 14 февраля 2023 года он скончался, тело было опознано врачом дежурным и также его родственниками, которые подтвердили, что сомнений (в смерти — ред.) не имеется… Он был мертв задолго до обращения прокуратуры с иском», — сказал адвокат Олег Суханов, представляющий сестру Кана Марину Тен, и заявил ходатайство о прекращении производства в отношении Кана в связи с его смертью.