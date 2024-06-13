Адвокат сестры «крабового короля» рассказал о смерти бизнесмена

ВЛАДИВОСТОК, 13 июн — РИА Новости. Адвокат сестры «крабового короля» Олега Кана утверждает, что бизнесмен умер задолго до того, как Генпрокуратура подала иск на сотни миллиардов рублей, и потому просит о прекращении дела в отношении Кана, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Об этом адвокат Олег Суханов, представлявший в суде Марину Тен — сестру Олега Кана, заявил в Пятом арбитражном апелляционном суде, рассматривающем 29 апелляционных жалоб на решение нижестоящей инстанции о взыскании по иску Генеральной прокуратуры 358,7 миллиарда рублей с ряда рыбопромышленников Дальнего Востока.
«(Предоставляем) медицинское свидетельство, на основании которого была произведена государственная регистрация смерти… Из него следует, что 31 января Кан был госпитализирован и 14 февраля 2023 года он скончался, тело было опознано врачом дежурным и также его родственниками, которые подтвердили, что сомнений (в смерти — ред.) не имеется… Он был мертв задолго до обращения прокуратуры с иском», — сказал адвокат Олег Суханов, представляющий сестру Кана Марину Тен, и заявил ходатайство о прекращении производства в отношении Кана в связи с его смертью.
По его словам, подтвердить или опровергнуть указанные стороной ответчика «документы в принципе невозможно». «Поэтому полагаю, что… оснований для прекращения дела [в отношении Кана] нет», — добавил он.
Суд в четверг заслушал доводы ответчиков по 29 заявленным апелляционным жалобам. Заседание продолжится завтра.
Арбитражный суд Приморского края в конце марта взыскал с Кана и других ответчиков 358,7 миллиарда рублей и обратил в доход государства имущество на 21 миллиард рублей.
Представитель одного из ответчиков заявлял в суде, что Кан умер в Великобритании. Но представитель Генпрокуратуры назвал это инсценировкой, так как в российских органах ЗАГС информации о смерти Кана нет.
В апреле активы семи дальневосточных рыбопромышленных компаний перешли в собственность государства. Это «Севрыбфлот», «Аквамарин», «Прибой-Т», «Рентэлит», «Курильский универсальный комплекс», «Симост Восток» и Приморская рыболовная компания.
В одном иске фигурировали Дмитрий и Алена Дремлюги, Юрий Далишнев, компании «Краб Марин», «Реал Девелопмент», «Мерлион» и другие. Второй касался, в частности, Виктории Ледуковой, Олега и Александра Канов, компаний «Монерон», «Аквамарин», «Севрыбфлот».