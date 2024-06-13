Машина за сутки подскочила на 200 штук: что стало с авторынком после санкций США против Мосбиржи

Во Владивостоке доллар серьезно подскочил, в некоторых банках до рекордных 250 рублей за штуку. После введения санкций США против Мосбиржи и НКЦ ряд российских финансовых организаций поднял курс на продажу иностранной налички клиентам. Вместе со скачком доллара залихорадило и автомобильный рынок. Некоторые автолюбители уже столкнулись с тем, что машина, за которую уже выставлен инвойс, буквально за день выросла в цене на 100, а то и 200 тысяч. Как теперь быть тем, кто собирается приобрести иномарку и какие машины привезти дешевле, читайте в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Редакция связалась с совладельцем компании «Прим Автодилер» Матвеем Лабаровым. Предприниматель уверен, что в первую очередь, стоимость покупки будет завязана на курсе той страны, откуда происходит импорт. Поэтому со странами Азии все проще. Есть и второй этап — таможня, где оплата проходит в евро.
«В целом всегда было такое, что повышение курсов валют ведет к закономерному росту стоимости авто. К сожалению, это форс-мажор, реальность, с которой мы столкнулись».
«Многие клиенты сегодня пытались узнать, что же произойдет дальше. Мы предупредили, что стоимость будет немного увеличена. Как на первом этапе, так и на втором — при оплате таможни. Самое лучшее время для покупки авто — вчера».
Матвей советует искать компании, которые на практике позволяют купить машину оперативно. Сложнее сказать, что будет со стоимостью через два месяца, гораздо проще через неделю. От санкций, к сожалению, никто не застрахован.
«Комсомолка» также побеседовала с генеральным директором компании по поставке машин Priority-auto. Константин Тарасов объяснил, что автомобили, которые покупают в Японии, Корее и Китае оплачиваются в японской, корейской и китайской валютах соответственно. И скачок евро и доллара в банках никак не повлияет на бюджет купленных сейчас автомобилей. Так же и пошлина на машины, которые уже купленные и заходят на таможню никак не вырастет, так как она рассчитывается исходя из курса валюты по Центробанку, а это значение никак не изменилось.
«Япония, Корея, Китай, здесь цена пока стабильна. Если же брать поставки из Европы то, конечно, люди, которые там сейчас купили автомобили, переплатят значительную сумму. Придется платить незамедлительно, но у многих банков так же отдельные курсы валют для переводов за границу. То есть дорогую наличку покупать не обязательно при переводе».
По словам Константина, для тех, кто хочет купить автомобиль в азиатских странах, пока переживать не стоит. Кто намерен приобрести машину в Европе, специалист советует пока что посмотреть за ситуацией с курсами валют в банках.
«Автомобили из Японии остаются самыми выгодными на рынке. Как европейские, так и японские. Если речь о леворульных машинах, то выгоднее всего покупать из Китая».