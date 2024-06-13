Машина за сутки подскочила на 200 штук: что стало с авторынком после санкций США против Мосбиржи

«Комсомолка» также побеседовала с генеральным директором компании по поставке машин Priority-auto. Константин Тарасов объяснил, что автомобили, которые покупают в Японии, Корее и Китае оплачиваются в японской, корейской и китайской валютах соответственно. И скачок евро и доллара в банках никак не повлияет на бюджет купленных сейчас автомобилей. Так же и пошлина на машины, которые уже купленные и заходят на таможню никак не вырастет, так как она рассчитывается исходя из курса валюты по Центробанку, а это значение никак не изменилось.