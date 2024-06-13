Тысячи ростовчан отметили День России в парке «Левобережном»

Праздничная программа стартовала с развертывания 60-метрового триколора. В патриотической акции участвовали сотни горожан. «Пусть наша Родина процветает, мирно и спокойно живут ее граждане, а наша страна становится еще сильнее и успешнее каждый день» — эти слова стали лейтмотивом праздника.
В нашем городе в мире и согласии проживают представители 150 национальностей. Десятки творческих коллективов показали свое мастерство. Национальным колоритом порадовали гостей праздника артисты армянских, узбекских, грузинских и даже корейских танцевальных коллективов.
Кульминацией праздника стало выступление под аккомпанемент светомузыкального фонтана концертного казачьего коллектива «Ростов-Дон» с композицией «Береги берега России».
— Ростовчане еще раз доказали, что наша сплоченность, сила, умение поддерживать друг друга — ключевые условия для сохранения государственности. Участвуя в совместных мероприятиях, особенно понимаешь, что подлинные чувства любви к Родине — это истинные ценности, на которых базируется нерушимая сила нашего Отечества, — подчеркнул Алексей Логвиненко.
Завершился праздник в парке «Левобережном» концертной программой «Моя огромная семья — Россия».