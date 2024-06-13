Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тысячи ростовчан отметили День России в парке «Левобережном»

Ростов с размахом отметил День России. 12 июня праздничные мероприятия прошли во всех районах города. Завершился праздник «Моя огромная семья — Россия» в парке «Левобережный». Участие в мероприятии принял глава администрации города Алексей Логвиненко.

Источник: пресс-служба администрации Ростова

Праздничная программа стартовала с развертывания 60-метрового триколора. В патриотической акции участвовали сотни горожан. «Пусть наша Родина процветает, мирно и спокойно живут ее граждане, а наша страна становится еще сильнее и успешнее каждый день» — эти слова стали лейтмотивом праздника.

В нашем городе в мире и согласии проживают представители 150 национальностей. Десятки творческих коллективов показали свое мастерство. Национальным колоритом порадовали гостей праздника артисты армянских, узбекских, грузинских и даже корейских танцевальных коллективов.

Кульминацией праздника стало выступление под аккомпанемент светомузыкального фонтана концертного казачьего коллектива «Ростов-Дон» с композицией «Береги берега России».

— Ростовчане еще раз доказали, что наша сплоченность, сила, умение поддерживать друг друга — ключевые условия для сохранения государственности. Участвуя в совместных мероприятиях, особенно понимаешь, что подлинные чувства любви к Родине — это истинные ценности, на которых базируется нерушимая сила нашего Отечества, — подчеркнул Алексей Логвиненко.

Завершился праздник в парке «Левобережном» концертной программой «Моя огромная семья — Россия».