Тысячи ростовчан отметили День России в парке «Левобережном»

— Ростовчане еще раз доказали, что наша сплоченность, сила, умение поддерживать друг друга — ключевые условия для сохранения государственности. Участвуя в совместных мероприятиях, особенно понимаешь, что подлинные чувства любви к Родине — это истинные ценности, на которых базируется нерушимая сила нашего Отечества, — подчеркнул Алексей Логвиненко.