В Самаре подросткам начали блокировать доступ к прокатным электросамокатам

В Самаре заблокировали несколько сотен аккаунтов подростков, которые брали на прокат электросамокаты. Речь идет о пользователях сервиса кикшеринга МТС Юрент. Нарушения выявил сервис МТС ID.
Правила кикшеринга запрещают пользоваться самокатами людям до 18 лет. Если аккаунты детей находят в приложении, то их блокируют. А вот для взрослых, которые передают подросткам управление, предусмотрен штраф. В случае выявления нарушения им придется заплатить до 10 тысяч рублей.
«Минимизация случаев использования СИМ лицами, не достигшими 18-летнего возраста, — одно из важнейших направлений нашей работы. Мы уже начали блокировать аккаунты детей в приложении, а для взрослых, которые будут передавать им управление шеринговыми самокатами, повысили штраф до 10 тысяч рублей. Мы продолжим и дальше совершенствовать методы борьбы с такими нарушениями», — прокомментировал генеральный директор кикшеринговой компании Иван Туринге.