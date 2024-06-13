В Самаре подросткам начали блокировать доступ к прокатным электросамокатам

«Минимизация случаев использования СИМ лицами, не достигшими 18-летнего возраста, — одно из важнейших направлений нашей работы. Мы уже начали блокировать аккаунты детей в приложении, а для взрослых, которые будут передавать им управление шеринговыми самокатами, повысили штраф до 10 тысяч рублей. Мы продолжим и дальше совершенствовать методы борьбы с такими нарушениями», — прокомментировал генеральный директор кикшеринговой компании Иван Туринге.