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Умер советский космонавт Зудов, в 1976 году посадивший корабль на воду

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Скончался советский космонавт Вячеслав Зудов, который в 1976 году был командиром корабля «Союз-23» — единственного в отечественной космонавтике, нештатно севшего на воду, сообщил Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

Источник: © РИА Новости

«Ушёл из жизни Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Зудов Вячеслав Дмитриевич», — говорится в сообщении. Отмечается, что Зудов умер 12 июня на 83-м году жизни. Церемония прощания с ним состоится 14 июня на Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны РФ в Мытищах.

В ЦПК напомнили, что в отряд космонавтов Зудова зачислили в октябре 1965 года. В космический полёт он отправился 14 октября 1976 года на корабле «Союз-23» вместе с Валерием Рождественским. Из-за отказа системы сближения и стыковки «Игла» корабль не смог пристыковаться к станции «Салют-5».

Посадка тоже оказалась нештатной. Приземление «Союза-23» стало единственной в истории отечественной космонавтики посадкой пилотируемого корабля на воду (корабль сел на озеро Тенгиз в Казахстане) 16 октября 1976 года). Спускаемый аппарат приводнился в двух километрах от берега. Спасательная операция продолжалась несколько часов.