Умер советский космонавт Зудов, в 1976 году посадивший корабль на воду

В ЦПК напомнили, что в отряд космонавтов Зудова зачислили в октябре 1965 года. В космический полёт он отправился 14 октября 1976 года на корабле «Союз-23» вместе с Валерием Рождественским. Из-за отказа системы сближения и стыковки «Игла» корабль не смог пристыковаться к станции «Салют-5».