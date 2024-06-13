Пропавшего 19-летнего парня с аутизмом нашли в ЗКО

Позже в ДП ЗКО уточнили, что 10 июня с заявлением в полицию обратилась жительница села Рубежка Байтерекского района. Она рассказала, что ее сын 2005 года рождения 6 июня примерно в 08.20 утра ушел из дома и пропал. По данному факту было возбуждено уголовное дело. На установление местонахождения парня ориентировали весь личный состав ДП ЗКО. Стражи порядка выяснили, что он ушел в поисках работы. При этом ранее неоднократно уже уходил из дома без предупреждения и подрабатывал в крестьянских хозяйствах.