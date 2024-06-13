Салават, скачки и салют: самая подробная программа Сабантуя в Набережных Челнах 2024

Уже в эту субботу, 15 июня, в Набережных Челнах отметят национальный татарский праздник Сабантуй. Сделают это ярко и весело с народными гуляниями, концертами и скачками. «КП-Казань» делится самой полной программой мероприятий Сабантуя в Набережных Челнах 2024 и рассказывает, кто выступит из звезд, и во сколько будет салют.