Салават, скачки и салют: самая подробная программа Сабантуя в Набережных Челнах 2024

Уже в эту субботу, 15 июня, в Набережных Челнах отметят национальный татарский праздник Сабантуй. Сделают это ярко и весело с народными гуляниями, концертами и скачками. «КП-Казань» делится самой полной программой мероприятий Сабантуя в Набережных Челнах 2024 и рассказывает, кто выступит из звезд, и во сколько будет салют.
Кто будет выступать на Сабантуе в Набережных Челнах 2024
Хедлайнером праздника станет заслуженный артист России и народный артист Татарстана Салават Фатхетдинов. На сцене также выступят популярные артисты Набережных Челнов: Федор Кузнецов, Нияз Хаматшин, Лилия Букеева, Ильмира Нагимова, Марат Яруллин, Лилия Хайруллина, Альфина Агзамова, Рафис Калимуллин, Айфара и Илдус Давлянов.
Сабантуй в Набережных Челнах 2024 — полная программа мероприятий
14 июня.
11.00 — Сабантуй для людей с ограниченными возможностями здоровья на Ипподроме.
15 июня.
Майдан парка «Прибрежный».
10.00 — праздничная программа на малых майданах «Сказка», «Деревенька». На последнем челнинцы смогут соткать «Ковер дружбы» на настоящем станке, который потом передадут в городской музей.
11.00 — театрализованное представление «Сабантуй — праздник земли родной».
12.00 — концертная программа.
13.00 — народно-спортивные игры и состязания, национальная борьба корэш за звание «Абсолютный батыр Сабантуя — 2024».
17.00 — финал национальной борьбы корэш. Абсолютный батыр традиционно получит в качестве приза барана и автомобиль Lada Vesta.
18.00 — выступление популярных артистов Набережных Челнов.
21.00 — выступление заслуженного артиста России и народного артиста Татарстана Салавата Фатхетдинова.
Ипподром.
12.00 — торжественное открытие праздника. Соревнования по конным скачкам «Сабантуй — 2024». Победители получат денежный приз.
12.00 — народно-спортивные игры и состязания, концерт с участием солистов и творческих коллективов Набережных Челнов.
Где перекроют дороги на Сабантуй в Набережных Челнах 15 июня 2024
В связи с празднованием Сабантуя 15 июня с 7.00 до 23.30 будут перекрыты следующие участки: проспект Чулман от проспекта Раиса Беляева до проспекта Вахитова в обоих направлениях; проспект Хасана Туфана от проспекта Чулман до улицы Раскольникова; улица Раскольникова от проспекта Раиса Беляева до проспекта Хасана Туфана.
Салют на Сабантуй в Набережных Челнах 2024
Салют прогремит на майдане парка «Прибрежный» в завершении праздничного концерта. Запуск запланирован на 22.00.