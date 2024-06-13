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Свердловская область вошла в топ-10 регионов с высокой рождаемостью

Свердловская область заняла пятую позицию по числу заключенных в апреле 2024 года браков, шестую — по количеству рожденных за этот период детей. Данные приводят аналитики «ПромРейтинга».

Источник: AP 2023

Топ-10 регионов страны с максимальным числом заключенных браков возглавили Москва (6389), Московская область (3561) и Санкт-Петербург (3528). В пятерку также вошли Краснодарский край и Свердловская область (2254), затем в рейтинге идут Тюменская, Ростовская, Челябинская области, Башкортостан и Татарстан.

Что касается рождаемости, то в тройке лидеров — Москва (9775) и Московская область (5977), на третьем месте расположился Краснодарский край (3780). На четвертом месте числится Санкт-Петербург, затем идут Тюменская область, Дагестан, Свердловская область (2968), Татарстан, Башкортостан и Челябинская область. ﻿﻿﻿﻿

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