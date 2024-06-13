Свердловская область вошла в топ-10 регионов с высокой рождаемостью

Топ-10 регионов страны с максимальным числом заключенных браков возглавили Москва (6389), Московская область (3561) и Санкт-Петербург (3528). В пятерку также вошли Краснодарский край и Свердловская область (2254), затем в рейтинге идут Тюменская, Ростовская, Челябинская области, Башкортостан и Татарстан.