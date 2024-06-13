634 волгоградских выпускника сдают ЕГЭ по выбору в резервный день 13 июня

Региональный комитет образования, науки и молодежной политики сообщил, что 17 июня запланирован резервный день для ЕГЭ по русскому языку, 18 июня — по истории, химии и устной части иностранных языков, 19 июня — по биологии, информатике и письменной части иностранных языков, 20 июня — по математике (базового и профильного уровней), а 21 июня — по всем учебным предметам. Дополнительно 4 и 5 июля предусмотрены дни для пересдачи экзамена по одному из предметов по выбору.