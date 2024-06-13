634 волгоградских выпускника сдают ЕГЭ по выбору в резервный день 13 июня

13 июня 634 выпускника воспользовались резервным днем для сдачи экзаменов по географии, литературе, обществознанию и физике.
Региональный комитет образования, науки и молодежной политики сообщил, что 17 июня запланирован резервный день для ЕГЭ по русскому языку, 18 июня — по истории, химии и устной части иностранных языков, 19 июня — по биологии, информатике и письменной части иностранных языков, 20 июня — по математике (базового и профильного уровней), а 21 июня — по всем учебным предметам. Дополнительно 4 и 5 июля предусмотрены дни для пересдачи экзамена по одному из предметов по выбору.
На сегодняшний день результаты по географии, литературе, химии, математике и русскому языку уже известны: 65 выпускников из различных районов области получили 100 баллов. Три ученика сдали на отлично по два предмета ЕГЭ, став обладателями 200 баллов.
Напомним, что основной период ЕГЭ-2024 стартовал 23 мая и завершится 5 июля. Для тех, кто не сможет достичь удовлетворительных результатов или пройти экзамены по уважительным причинам, предусмотрен дополнительный период с 4 по 23 сентября. В это время можно будет пересдать только русский язык и математику.