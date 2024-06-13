Кузбассовцу удалили желудок и пищевод, но сохранили жизнь обычного человека

Врачи-онкологи отделения абдоминальной и торакальной онкологии кузбасского онкодиспансера удалили кузбассовцу опухоли желудка и отделы пищевода и буквально сделали новые с помощью сегмента толстой кишки. У пациента Виктора Леонидовича из Верх-Чебулы было распространённое новообразование в месте сочленения двух органов желудочно-кишечного тракта, которое химиотерапия лишь немного уменьшила.
«Операция является одной из самых сложных, но мы достигли хорошего результата: пациент уже на пятые сутки начал самостоятельно пить воду, активизироваться и ходить. Спустя 11 дней после операции был выписан в удовлетворительном состоянии с возможностью вести привычный образ жизни. Так как мы сохранили естественный пассаж пищи, пациент может кушать и пить как раньше, оставаться социализированным и даже вернуться на работу. Однако для поддержания хорошего самочувствия ему следует соблюдать определённую диету, перейти на дробное питание», — рассказал лечащий врач пациента Александр Миклин.
Как правило, после удаления желудка и пищевода пациенту приходится питаться с помощью стомы, что значительно усложняет жизнь. Пища проходит через трансплантат толстой кишки, переваривается и попадает в тонкую кишку. Содержимое выводится через стому на животе. Но у чебулинца всё иначе. Ему ещё предстоит пройти консолидирующий курс химиотерапии для закрепления результата.