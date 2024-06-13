Дожди и до +24°С ожидается в Беларуси 14 июня

В пятницу ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории пройдут дожди, ночью в западных районах местами сильные дожди. В дневные часы в отдельных районах по востоку грозы.



Ветер северный, северо-восточный 3−8 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 8−14 градусов, а днем — плюс 16−22 градуса. По востоку воздух прогреется до плюс 24 градусов.