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Дожди и до +24°С ожидается в Беларуси 14 июня

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и до плюс 24 градусов ожидается в Беларуси 14 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +19° 2 м/с 88% 758 мм рт. ст. +20°

В пятницу ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории пройдут дожди, ночью в западных районах местами сильные дожди. В дневные часы в отдельных районах по востоку грозы.

Ветер северный, северо-восточный 3−8 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 8−14 градусов, а днем — плюс 16−22 градуса. По востоку воздух прогреется до плюс 24 градусов.