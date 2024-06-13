Заместителя главы ТУАД Новосибирской области Константина Громенко доставили на допрос в Следком

Известно, что ТУАД заключил контракты с ДРСУ «Новосибдорстрой» и ООО «Маслянинское ДРСУ», где ООО «ИТС-Сибирь» выступало в роли субподрядчика. Однако следствие подозревает, что в рамках этих контрактов было установлено оборудование для весового и габаритного контроля транспортных средств на автотрассе в Черепановском районе, несоответствующее требованиям договора и превышающее по стоимости.