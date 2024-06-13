Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ливни с градом и сильным ветром идут на Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 15 и 16 июня из-за надвигающейся непогоды. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по республике со ссылкой на крымский гидрометцентр.

Сейчас в Ричмонде: +19° 2 м/с 88% 758 мм рт. ст. +20°
Источник: РИА "Новости"

«В связи с образованием южного циклона 15 и 16 июня в Крыму ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, усиление ветра 15−20 м/с, град», — сказано в сообщении.

Также, по информации спасателей, на реках северного предгорья и крымского Южнобережья ожидается подъем уровня воды на 0,5−1,5 метра без достижения опасных отметок.

В этой связи в МЧС предупреждают о высокой угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможном увеличении количества ДТП, затруднении движения автомобилей.

Возможны подтопления территорий, падение рекламных щитов, деревьев и обрывы линий электропередачи.

Рекомендуется исключить выход в горы и лес, не выходить на берега и набережные, воздержаться от выхода в море и во внутренние водоемы, уделить внимание состоянию ливнестоков, водителям по возможности ограничить выезд. Особое внимание спасатели просят уделить безопасности детей и пожилых людей.