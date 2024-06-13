Ливни с градом и сильным ветром идут на Крым

Рекомендуется исключить выход в горы и лес, не выходить на берега и набережные, воздержаться от выхода в море и во внутренние водоемы, уделить внимание состоянию ливнестоков, водителям по возможности ограничить выезд. Особое внимание спасатели просят уделить безопасности детей и пожилых людей.