Ливни с градом и сильным ветром идут на Крым

«В связи с образованием южного циклона 15 и 16 июня в Крыму ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, усиление ветра 15−20 м/с, град», — сказано в сообщении.
Также, по информации спасателей, на реках северного предгорья и крымского Южнобережья ожидается подъем уровня воды на 0,5−1,5 метра без достижения опасных отметок.
В этой связи в МЧС предупреждают о высокой угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможном увеличении количества ДТП, затруднении движения автомобилей.
Возможны подтопления территорий, падение рекламных щитов, деревьев и обрывы линий электропередачи.
Рекомендуется исключить выход в горы и лес, не выходить на берега и набережные, воздержаться от выхода в море и во внутренние водоемы, уделить внимание состоянию ливнестоков, водителям по возможности ограничить выезд. Особое внимание спасатели просят уделить безопасности детей и пожилых людей.