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Нижегородский летчик-космонавт Вячеслав Зудов скончался на 83 году жизни

Летчик-космонавт, Герой Советского Союза Вячеслав Зудов, чей корабль «Союз-23» в 1976 году совершил единственную в истории российской космонавтики нештатную посадку на воду, ушел из жизни в возрасте 82 лет 12 июня. Об этом сообщает ТАСС.

«Церемония прощания состоится 14 июня на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны РФ в Мытищах», — говорится в сообщении.

Вячеслав Зудов родился в 1942 году на Бору в Нижегородской области. В отряд космонавтов он был зачислен в октябре 1965 года.

Первый и единственный космический полет он совершил в октябре 1976 года вместе с Валерием Рождественским. Корабль «Союз-23» должен был пристыковаться к станции «Салют-5», но из-за отказа система сближения и стыковки было принято решение вернуть экипаж на Землю. Спускаемый аппарат «Союза» 16 октября приводнился в озере Тенгиз в 2 километрах от берега. Спасательная операция во время метели продолжалась несколько часов, за проявленные мужество Вячеслав Зудов был награжден медалью Героя СССР и орденом Ленина.