Нижегородский летчик-космонавт Вячеслав Зудов скончался на 83 году жизни

Первый и единственный космический полет он совершил в октябре 1976 года вместе с Валерием Рождественским. Корабль «Союз-23» должен был пристыковаться к станции «Салют-5», но из-за отказа система сближения и стыковки было принято решение вернуть экипаж на Землю. Спускаемый аппарат «Союза» 16 октября приводнился в озере Тенгиз в 2 километрах от берега. Спасательная операция во время метели продолжалась несколько часов, за проявленные мужество Вячеслав Зудов был награжден медалью Героя СССР и орденом Ленина.