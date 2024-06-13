Ученые из Новосибирска обнаружили в болотах мощный источник метана

Ученые из НГУ вместе нашли мощный источник метана в болотах Западной Сибири. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
— Болота — основной природный источник метана на территории Западной Сибири. Метан из верхних слоев болот выходит в атмосферу через корни растений, — объяснили специалисты.
Все началось с того, что представители Югорского госуниверситета попросили новосибирских ученых исследовать пробы болотного газа, которые взяли из сипов болот Ханты-Мансийского автономного округа. Исследование нужно, чтобы выяснить возраст и происхождение метана.
Сипы — это заводи в ручье, из которых активно поднимались пузыри, насыщенные метаном. Ученые НГУ исследовали пробы на ускорительном масс-спектрометре в течение года.
В итоге они обнаружили необычно большой изотопный сдвиг в метане. Это подтвердило гипотезу о его болотном происхождении.
— Мощный источник метана будет существовать, пока не исчезнут болота, — заключили эксперты.
Как сообщала КП-Новосибирск, ранее ученые из Новосибирского государственного университета разработали уникальную технологию, которая позволяет чистить трубы внутри скважины, не останавливая добычу нефти.