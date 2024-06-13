В Самарской области детям запретят купаться на пляжах без взрослых

Изначально предлагалось запретить плавать на различных безмоторных средствах (гребных лодках, байдарках, сапбордах и иных безмоторных плавательных средствах независимо от их грузоподъемности) в зоне пляжей, а также размещать пункты проката лодок, гидроциклов и прочих безмоторных плавсредств ближе 250 м от границ рекреации. Но судя по всему, от этой идеи решили отказаться во время обсуждения поправок.