В Ростовской области продлили режим ограничения пребывания в лесах до 2 июля

Такое решение было принято министерством природных ресурсов и экологии региона, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Если вы стали свидетелем возгорания в лесу, необходимо незамедлительно сообщить об этом работникам лесоохраны по телефону 8−800−100−94−00 или 112», — уточняет источник.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области введен режим ЧС из-за почвенной засухи. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что из-за заморозков в мае и длительной засухи аграрии в донском регионе могут лишиться до 30% урожая.