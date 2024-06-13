В Ростовской области продлили режим ограничения пребывания в лесах до 2 июля

Ранее сообщалось, что в Ростовской области введен режим ЧС из-за почвенной засухи. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что из-за заморозков в мае и длительной засухи аграрии в донском регионе могут лишиться до 30% урожая.