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В Ростовской области продлили режим ограничения пребывания в лесах до 2 июля

Ростовская область, 13 июня 2024. DON24.RU. В донском регионе в целях обеспечения пожарной безопасности продлен режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств до 2 июля.

Источник: телеграм-канал

Такое решение было принято министерством природных ресурсов и экологии региона, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Если вы стали свидетелем возгорания в лесу, необходимо незамедлительно сообщить об этом работникам лесоохраны по телефону 8−800−100−94−00 или 112», — уточняет источник.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области введен режим ЧС из-за почвенной засухи. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что из-за заморозков в мае и длительной засухи аграрии в донском регионе могут лишиться до 30% урожая.

экология