Кузбасскому бюджету не хватило в прошлом году 20 млрд 867 млн рублей

В Парламенте Кузбасса состоялись публичные слушания по годовому отчёту об исполнении регионального бюджета в 2023 году. По итогам прошлого года общая сумма доходов бюджета составила 271,6 млрд рублей, а расходов — 292,5 млрд рублей.
«На исполнение бюджета повлияло сразу несколько факторов. Во-первых, бюджет 2023 года принимался в условиях жёсткого санкционного давления. Во-вторых, несмотря на усилия по диверсификации экономики, бюджетообразующей отраслью в Кузбассе остаётся угольная, поэтому негативная ситуация, которая складывалась для угольщиков, не самым лучшим образом отразилась на поступлениях в региональную казну. Благодаря профицитному бюджету двух предыдущих лет, который позволил нам создать “подушку безопасности”, удалось найти оптимальный баланс между прогнозируемыми доходами и исполнением всех принятых на себя ранее расходных обязательств, обеспечить рост экономики региона», — отметил министр финансов Кузбасса Игорь Малахов.
Бюджет Кузбасса, по заверению властей, остаётся социально ориентированным — почти половина бюджетных расходов в прошлом году направили на образование, здравоохранение и в социальную сферу.