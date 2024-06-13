Кузбасскому бюджету не хватило в прошлом году 20 млрд 867 млн рублей

«На исполнение бюджета повлияло сразу несколько факторов. Во-первых, бюджет 2023 года принимался в условиях жёсткого санкционного давления. Во-вторых, несмотря на усилия по диверсификации экономики, бюджетообразующей отраслью в Кузбассе остаётся угольная, поэтому негативная ситуация, которая складывалась для угольщиков, не самым лучшим образом отразилась на поступлениях в региональную казну. Благодаря профицитному бюджету двух предыдущих лет, который позволил нам создать “подушку безопасности”, удалось найти оптимальный баланс между прогнозируемыми доходами и исполнением всех принятых на себя ранее расходных обязательств, обеспечить рост экономики региона», — отметил министр финансов Кузбасса Игорь Малахов.