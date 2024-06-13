Я никогда не предложу нашим гражданам кушать саранчу — Жумангарин

«Я нигде не говорил, что эту саранчу мы предлагаем кому-то кушать, где это было? Где прозвучало? В контексте разговора, я сказал, что это халяльный продукт. Я знаю, определенные СМИ сделали фактчекинг и это на самом деле так, правильно? На этом надо остановиться. Я ответственный государственный чиновник и, естественно, никогда не предложу нашим гражданам кушать саранчу», — сказал Жумангарин в кулуарах сената в четверг.