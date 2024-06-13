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Я никогда не предложу нашим гражданам кушать саранчу — Жумангарин

Астана. 13 июня. КазТАГ — Алена Субботина. Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин заявил, что никогда не предлагал казахстанцам употреблять саранчу.

Источник: КазТАГ

«Я нигде не говорил, что эту саранчу мы предлагаем кому-то кушать, где это было? Где прозвучало? В контексте разговора, я сказал, что это халяльный продукт. Я знаю, определенные СМИ сделали фактчекинг и это на самом деле так, правильно? На этом надо остановиться. Я ответственный государственный чиновник и, естественно, никогда не предложу нашим гражданам кушать саранчу», — сказал Жумангарин в кулуарах сената в четверг.

По словам зама премьер-министра, раз уж исторически сложилось так, что территория Казахстана благоприятна для размножения саранчи, нужно попытаться понять, какую выгоду из этого можно получить. Анализом мирового опыта сейчас занимается Национальный аграрный научно-образовательный центр.