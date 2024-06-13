Петербург предупредили о нашествии гигантских слизней

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 июн — РИА Новости. Северо-Западное управление Росприроднадзора в своем Telegram-канале предупредило жителей Санкт-Петербурга о появлении в городе испанских слизней, которые достигают 12 сантиметров в длину и могут переносить инфекции.