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В Кузбассе при столкновении с фурой погиб водитель, вёзший 8-летнюю девочку

«Лада Гранта» лоб в лоб столкнулась с «КамАЗом».

В Топкинском округе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб 69-летний мужчина. Он вёз в машине 8-летнюю девочку. Происшествие случилось около 12:00 на 36 километре автодороги Р-255 «Сибирь».

Предварительно, 69-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» нарушил правила расположения на проезжей части и выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем «КамАЗ». В результате аварии водитель легковушки скончался на месте до приезда скорой, а его 8-летнюю пассажирку госпитализировали. Ребёнок находился в автокресле.

Госавтоинспекция Кузбасса призывает водителей выезжать на встречную полосу только при условии абсолютной безопасности манёвра и исключительно там, где это разрешено правилами дорожного движения.

А накануне в День города в Кемерове столкнулись 4 машины. Без пострадавших не обошлось.