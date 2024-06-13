В Кузбассе при столкновении с фурой погиб водитель, вёзший 8-летнюю девочку

Предварительно, 69-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» нарушил правила расположения на проезжей части и выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем «КамАЗ». В результате аварии водитель легковушки скончался на месте до приезда скорой, а его 8-летнюю пассажирку госпитализировали. Ребёнок находился в автокресле.