В Кузбассе при столкновении с фурой погиб водитель, вёзший 8-летнюю девочку

В Топкинском округе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб 69-летний мужчина. Он вёз в машине 8-летнюю девочку. Происшествие случилось около 12:00 на 36 километре автодороги Р-255 «Сибирь».
Предварительно, 69-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» нарушил правила расположения на проезжей части и выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем «КамАЗ». В результате аварии водитель легковушки скончался на месте до приезда скорой, а его 8-летнюю пассажирку госпитализировали. Ребёнок находился в автокресле.
Госавтоинспекция Кузбасса призывает водителей выезжать на встречную полосу только при условии абсолютной безопасности манёвра и исключительно там, где это разрешено правилами дорожного движения.
А накануне в День города в Кемерове столкнулись 4 машины. Без пострадавших не обошлось.