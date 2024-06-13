Продавщица из Волгограда на выигранный в лотерею миллион погасит кредиты

Победительница лишь рассказала, что она работает в магазине в Волгограде и иногда покупает лотерейные билеты. Но это первый серьезный выигрыш волгоградки. Несмотря на то, что выигрыш всегда хочется потратить на красивую жизнь, женщина уже знает, куда пойдут деньги: на закрытие кредитов. Так что сильно богаче ее семья не станет, но сможет вздохнуть, избавившись от обузы. Наверняка об этом мечтают многие, кто покупает лотерейные билеты.