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Продавщица из Волгограда на выигранный в лотерею миллион погасит кредиты

Победительница лотереи не захотела называть свое имя.

Несколько счастливчиков из разных городов накануне выиграли по 1 миллиону в лотерею, и одной из победителей оказалась жительница Волгоградской области, сообщает пресс-служба бренда государственных лотерей «Национальная Лотерея». Женщина оказалась скромной и решила не разглашать свое имя и фото в СМИ.

Победительница лишь рассказала, что она работает в магазине в Волгограде и иногда покупает лотерейные билеты. Но это первый серьезный выигрыш волгоградки. Несмотря на то, что выигрыш всегда хочется потратить на красивую жизнь, женщина уже знает, куда пойдут деньги: на закрытие кредитов. Так что сильно богаче ее семья не станет, но сможет вздохнуть, избавившись от обузы. Наверняка об этом мечтают многие, кто покупает лотерейные билеты.