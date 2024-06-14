Очередей в банках в Иркутске не наблюдается

В одном из отделений на электронном табло отображался обменный курс доллара и евро, но самой валюты не оказалось — раскупили. «Нельзя сказать, что прямо большой ажиотаж, но люди приходят, интересуются», — поделилась сотрудница банка. Редакция «АиФ-Иркутск» попросила доктора экономических наук Надежду Грошеву рассказать, чего ждать от курса иностранных валют простым людям и экономике в целом.