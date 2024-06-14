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Очередей в банках в Иркутске не наблюдается

Однако в некоторых отделениях раскупили валюту.

Источник: Freepik

В Иркутске нет ажиотажа в банках из-за новостей о санкциях США против Московской биржи. Корреспондент irk aif ru обошёл офисы нескольких банков в центре города не заметил очередей.

В одном из отделений на электронном табло отображался обменный курс доллара и евро, но самой валюты не оказалось — раскупили. «Нельзя сказать, что прямо большой ажиотаж, но люди приходят, интересуются», — поделилась сотрудница банка. Редакция «АиФ-Иркутск» попросила доктора экономических наук Надежду Грошеву рассказать, чего ждать от курса иностранных валют простым людям и экономике в целом.

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