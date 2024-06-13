Казахстанцы стали чаще посещать музеи

— В частности, в 2023 году количество посетителей увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом и составило 570 043 человека (в 2022 году — 326 811) в связи с открытием «Центра ремесленников» и зала «Палеонтологии», который не имеет аналогов музеях Казахстана, в Национальном музее.