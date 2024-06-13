В Черноземье ввели желтый уровень погодной опасности из-за гроз, града и ветра

В Белгородской области «до 21:13 июня» прогнозируются грозы, ветер скоростью 15−17 м/с, град. «До 9:00 15 июня» — местами четвертый класс пожарной опасности из пяти возможных.
В Воронежской области грозы и ветер до 17 м/с ожидаются «до 6:00 14 июня», град — «до 18:00 13 июня». Также с 18:00 13 июня до 6:00 14 июня в регионе возможен туман, «до 6:00 15 июня» — четвертый класс пожарной опасности.
В Курской области жителей предупреждают о грозах «до 21:00 13 июня» и о тумане с 21:00 13 июня до 9:00 14 июня.
В Липецкой области «до 18:00 13 июня» возможны град и ветер до 17 м/с, «до 6:00 14 июня» — грозы.
В Орловской области ливни, град и ветер с порывами до 17 м/с прогнозируются «до 21:00 13 июня», грозы — «до 9:00 14 июня». Также с 21:00 13 июня до 9:00 14 июня в регионе вероятен туман.
В Тамбовской области ожидаются грозы («до 6:00 14 июня») и ветер скоростью 15−17 м/с («до 21:00 13 июня»).
Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб; последний — о катастрофах и крупных разрушениях.