Команда стронгменов Узбекистана поставила рекорд для книги Гиннесса. Видео

«46,7 секунды — невероятный показатель. Все эксперты, которые присутствовали в аэропорту 15 мая, в один голос утверждают, что этот рекорд будет жить долго: превзойти его будет, мягко говоря, очень непросто», — прокомментировал событие президент Федерации бодибилдинга и фитнеса Тимур Сабиров.