Команда стронгменов Узбекистана поставила рекорд для книги Гиннесса. Видео

Это стало первым официальным спортивным рекордом Гиннесса в истории страны. Его зафиксировали еще 15 мая в присутствии комиссара книги рекордов.
Рекорд был поставлен с первой же попытки командой атлетов, в которую вошли Бекзод Худойкулов, Шерзодбек Гайназаров, Фарход Дадамухамедов, Умид Хусанов, Бахшулла Сайфуллаев и Аброрбек Фозилов.
«46,7 секунды — невероятный показатель. Все эксперты, которые присутствовали в аэропорту 15 мая, в один голос утверждают, что этот рекорд будет жить долго: превзойти его будет, мягко говоря, очень непросто», — прокомментировал событие президент Федерации бодибилдинга и фитнеса Тимур Сабиров.
О записи в книге Гиннесса сообщил президент Центральноазиатской конфедерации ММА Отабек Умаров.