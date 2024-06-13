Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Команда стронгменов Узбекистана поставила рекорд для книги Гиннесса. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Шесть стронгменов Узбекистана протащили на 100 метров самолет весом 13,5 тонны. На это им понадобилось менее чем 47 секунд, передает корреспондент Podrobno.uz.

Это стало первым официальным спортивным рекордом Гиннесса в истории страны. Его зафиксировали еще 15 мая в присутствии комиссара книги рекордов.

Рекорд был поставлен с первой же попытки командой атлетов, в которую вошли Бекзод Худойкулов, Шерзодбек Гайназаров, Фарход Дадамухамедов, Умид Хусанов, Бахшулла Сайфуллаев и Аброрбек Фозилов.

«46,7 секунды — невероятный показатель. Все эксперты, которые присутствовали в аэропорту 15 мая, в один голос утверждают, что этот рекорд будет жить долго: превзойти его будет, мягко говоря, очень непросто», — прокомментировал событие президент Федерации бодибилдинга и фитнеса Тимур Сабиров.

О записи в книге Гиннесса сообщил президент Центральноазиатской конфедерации ММА Отабек Умаров.