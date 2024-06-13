Могилы фрейлин царской семьи освятили в Перми

Этот памятник находится на новом Егошихинском кладбище, рядом с церковью Во имя Всех святых.
Место, где захоронены приближенные императрицы, установили благодаря фотоснимкам, о существовании которых стало известно недавно. Специалисты просчитали с помощью современных технологий, где находится могила фрейлин.
После освящения мемориала в храме прошло богослужение, по окончании которого митрополит Мефодий отметил важность проведенных исследований, благодаря которым было найдено место захоронения Анастасии Гендриковой и Екатерины Шнейдер.