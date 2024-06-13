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В Воронеже прокуратура возбудила 8 дел после отключений воды

Надзорное ведомство выявило, что поставщики ресурса не соблюдают сроки ремонтов.

Прокуратура Воронежа выявила нарушения в работе поставщиков ресурсов. Это выяснилось после проверок надзорным ведомством фактов отключений водоснабжения. Выяснилось, что они не соблюдают сроки.

— Установлено, что филиалом АО «Квадра» — «Воронежская генерация» и ООО «РВК-Воронеж» при обслуживании участков тепловых и водопроводных сетей в процессе устранения аварийных ситуаций допускаются превышения установленных законом предельных нормативных сроков перерыва подачи водоснабжения, — сообщили в ведомстве. — Прокуратура города возбудила восемь административных дел по фактам нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. Их направили для рассмотрения в Государственную жилинспекцию Воронежской области.

Прокуратура