Ученица лицея № 214 в Петербурге набрала 200 баллов по двум предметам на ЕГЭ

Отличные результаты на ЕГЭ показала школьница Ольга Якушева из лицея № 214 в Петербурге. Она набрала 200 баллов по двум предметам — химии и русскому языку, то есть за каждый из них получила максимальные 100 баллов. А это бывает не так часто. Но упорная подготовка помогли ей достичь этого. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Центрального района Петербурга.
— Поздравляем с высокими результатами! Желаем реализации намеченных целей и удачи в будущих начинаниях, — обратились к школьнице в администрации.
Ольга ведет активный образ жизни, ей нравится танцевать и играть в волейбол. Также она любит путешествовать, а свободное время предпочитает проводить с друзьями. У нее в планах поступить в медицинский университет, именно поэтому ей нужен был экзамен по химии.
Напомним, что в прошлом году в Петербурге также одна из школьниц получила по двум предметам 200 баллов. Это была Полина Червоткина, которая показала максимальный результат на ЕГЭ по русскому языку и обществознанию.