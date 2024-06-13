Ученица лицея № 214 в Петербурге набрала 200 баллов по двум предметам на ЕГЭ

Отличные результаты на ЕГЭ показала школьница Ольга Якушева из лицея № 214 в Петербурге. Она набрала 200 баллов по двум предметам — химии и русскому языку, то есть за каждый из них получила максимальные 100 баллов. А это бывает не так часто. Но упорная подготовка помогли ей достичь этого. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Центрального района Петербурга.