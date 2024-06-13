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Как действовать, если вы обнаружили приписки медицинских услуг: рекомендации ФСМС

Часто граждане обнаруживают записи на прием к врачу или получение диагностических услуг, которые фактически не осуществлялись. В таких случаях важно знать, как правильно действовать. Представители Фонда медицинского страхования в городе Алматы привели рекомендации для граждан, сообщает ИА El.kz.

С начала 2024 года в Казахстане Фондом медицинского страхования выявлены случаи фактически неоказанных медицинских услуг на общую сумму приблизительно 195 миллионов тенге. Эти случаи были обнаружены благодаря системе мониторинга и последующему применению штрафных санкций к медицинским организациям.

Что нужно сделать, если вы обнаружили приписки медицинских услуг?

Если вы обнаружили факт приписки медицинских услуг, которые вы не получали, необходимо немедленно сообщить об этом в Фонд медицинского страхования. Для этого можно воспользоваться следующими каналами:

Официальный сайт и мобильное приложение: Подать обращение можно через официальный сайт fms.kz или мобильное приложение Qoldau 24/7. Телефон горячей линии: Обратиться за помощью можно по телефону 1414.

Все обращения граждан рассматриваются в обязательном порядке.

Как осуществляется проверка медицинских организаций на факты приписок?

Фонд медицинского страхования является финансовым оператором, который осуществляет оплату медицинских услуг, оказанных населению. Оплата производится только после тщательного мониторинга качества и объема предоставленных услуг. Эксперты Фонда проводят мониторинг оказанных услуг в информационных системах поставщиков и в системах Министерства здравоохранения. В случае обращений граждан начинается внеплановый мониторинг, который направлен на выявление дефектов в оказании медицинской помощи.

Какие меры предусмотрены для медицинских организаций, занимающихся приписками?

При выявлении фактически не оказанных услуг Фонд медицинского страхования применяет экономические меры воздействия в отношении медицинских организаций. Это включает штрафные санкции в размере 300% от стоимости услуги, которая была приписана. Средства, снятые с оплаты, направляются на дальнейшее финансирование медицинской помощи по приоритетным направлениям.

Обнаружение и пресечение таких случаев важно для обеспечения прозрачности и эффективности системы здравоохранения, а также для защиты прав граждан на получение качественной медицинской помощи.

медицина