В Кишинёве продолжается запись в первый класс: в мэрии назвали количество оставшихся мест.

Как уточнили в ведомстве, на втором этапе обрабатывают документы о зачислении детей, которым исполнится 7 лет после начала учебного года и которые не были зачислены на первом этапе. Заявки, поступившие на первом этапе и переведённые во второй, рассматриваются в приоритетном порядке.