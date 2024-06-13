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В Кишинёве продолжается запись в первый класс: В мэрии назвали количество оставшихся мест

В столице проходит второй этап записи детей в первый класс.

В Кишинёве продолжается запись в первый класс: в мэрии назвали количество оставшихся мест.

В Кишинёве проходит второй этап записи детей в первый класс. Главное управление образования, молодёжи и спорта сообщает, что на сегодняшний день свободными остаются 6710 мест. Второй этап завершится 17 июня.

Как уточнили в ведомстве, на втором этапе обрабатывают документы о зачислении детей, которым исполнится 7 лет после начала учебного года и которые не были зачислены на первом этапе. Заявки, поступившие на первом этапе и переведённые во второй, рассматриваются в приоритетном порядке.

При наличии свободных мест в образовательных учреждениях третий этап пройдёт с 20 по 30 августа.

Источник: t.me/aifmd.

образование