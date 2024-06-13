Для защиты редких птиц и гриба: отдельные участки Пружанского района переданы под охрану нацпарка «Беловежская пуща»

Речь идет о местах обитания бородатой неясыти и большого подорлика и произрастания печеночной фистулины, занесенных в Красную книгу. Решениями райисполкома утверждены паспорта мест обитания птиц и места произрастания гриба и охранные обязательства.



Документы определили, что на этих участках лесного фонда запрещается заготовка древесины в порядке проведения сплошных и полосно-постепенных рубок главного пользования, а также действуют ограничения и запреты на лесопользование, установленные в охранных обязательствах. Запрет распространяется на рубки леса и заготовку живицы, заготовку второстепенных лесных ресурсов и побочное лесопользование, применение химических средств защиты растений в гнездовой период.



Запрещается также посещение мест обитания краснокнижников в гнездовой период с 1 апреля по 15 августа юридическими и физическими лицами. Исключения составляют должностные лица Министерства лесного хозяйства и подчиненных ему организаций, сотрудники национального парка, аппарата Управления делами Президента, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальных органов, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте, ее областных и межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира, органов Комитета государственного контроля при исполнении ими своих служебных обязанностей, а также работников Национальной академии наук Беларуси и других юрлиц, занимающихся наукой.



В охраняемых местах обитания краснокнижников запрещается также обустраивать склады, места заправки и стоянки техники, а также выполнять работы по гидротехнической мелиорации и связанные с изменением существующего гидрологического режима (за исключением работ по восстановлению и реконструкции, а также ремонтно-эксплуатационных работ по обеспечению функционирования мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений, сооружений внутренних водных путей и объектов противопаводковой защиты).



«Принятые решения способствуют сохранению биологического разнообразия и видов диких животных, включенных в Красную книгу, а также позволяют выполнить международные обязательства. При этом соблюдение установленных ограничений хозяйственной деятельности поможет в сохранении мест обитания диких краснокнижных животных», — подчеркнули в Пружанском райисполкоме.