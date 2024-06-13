Атлет Денис Вовк протащил 4,5 метра 300-тонную «Ласточку» в Петербурге

Петербургский атлет Денис Вовк установил рекорд, протащив 4,5 метра 300-тонную «Ласточку» на железнодорожном вокзале Белоостров. За плечами спортсмена был огромный локомотив и пять вагонов. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
— Во время процесса задействованы руки, плечи, ахилловы сухожилия, ноги и спина — практически все тело. Сегодня был другой способ, более сложный. Как я себя готовлю? Если у тебя будут закрадываться мысли, что что-то может не получиться, ты начнешь в суете распыляться. Ты должен быть сфокусированным и четко знать порядок действий, который будет происходить: ни шаг влево, ни шаг вправо, — привела газета слова Вовк.
Денис Вовк является одним из сильнейших в России людей в дисциплине «Силовой экстрим». Имя атлета занесено в Книгу рекордов Гиннеса.
Напомним, в мае этого года спортсмен смог сдвинуть с места 650-тонный «Сапсан». Однако в будущем Вовк собирается осуществить гораздо сложную задачу — он мечтает «покорить» большой «Боинг», освоив самый сложный вид перетягивания.