Атлет Денис Вовк протащил 4,5 метра 300-тонную «Ласточку» в Петербурге

— Во время процесса задействованы руки, плечи, ахилловы сухожилия, ноги и спина — практически все тело. Сегодня был другой способ, более сложный. Как я себя готовлю? Если у тебя будут закрадываться мысли, что что-то может не получиться, ты начнешь в суете распыляться. Ты должен быть сфокусированным и четко знать порядок действий, который будет происходить: ни шаг влево, ни шаг вправо, — привела газета слова Вовк.