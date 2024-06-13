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В Татарстане прогнозируют дождь, грозу и град в конце недели

В республике будет стоять 35-градусная жара.

Сейчас в Ричмонде: +27° 5 м/с 62% 759 мм рт. ст. +25°

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 14 июня в республике местами пройдут кратковременные дожди с грозой. Усиления ветра могут составить до 23 метров в секунду. Есть вероятность града. Ночью будет от +16 до +21 градуса. Днем — до +30−35 градусов.

В выходные немного жара спадет. В ночные часы будет от +17 до +22, днем столбики термометров покажут от +26 до +31 градуса, на востоке — до +34 градусов. В воскресенье ночью будет от +14 до +19, а в дневное время — до +32. В большинстве районов пройдут дожди с грозами и сильным ветром.