В Татарстане прогнозируют дождь, грозу и град в конце недели

В выходные немного жара спадет. В ночные часы будет от +17 до +22, днем столбики термометров покажут от +26 до +31 градуса, на востоке — до +34 градусов. В воскресенье ночью будет от +14 до +19, а в дневное время — до +32. В большинстве районов пройдут дожди с грозами и сильным ветром.