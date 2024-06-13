В Воронеже три выпускника получили на ЕГЭ по 200 баллов

— Радует, что количество 100-балльников по русскому языку и профильной математике в этом году значительно больше, чем в прошлом. С русским языком на высший балл справились 38 выпускников (в 2023 году их было 22). 100-балльное знание профильной математики показали 14 человек (в 2023 году их было четверо), — добавила Наталья Салогубова.