Мэрия Казани ответила на жалобы жителей поселка Вознесение

«Новая дорога примет на себя часть потока с Мамадышского тракта, который в часы пик простаивает в пробках, и тем самым разгрузит его. Именно поэтому решено не предусматривать съезды, запланирован высокоскоростной режим движения, чтобы он работал, как вылетное шоссе, как для въезжающих в Казань, так и для выезжающих из города», — приводит ответ мэрии столицы РТ телеканал ТНВ.