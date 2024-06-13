В первый резервный день ЕГЭ сдали более 400 выпускников из Калининградской области

В Калининградской области начались резервные дни сдачи ЕГЭ, в первый из них экзамен сдали более 400 выпускников. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.
В том числе обществознание сдавали 162 школьника, физику — 143. По литературе держали испытания 96 человек, а по географии — 19. Задействовано четыре пункта, два из которых расположены в Калининграде.
Сдать экзамен в резервные сроки могут выпускники прошлых лет, а также текущего года, если они по уважительной причине не смогли сделать это в основной день. Также воспользоваться вторым шансом могут ребята, получившие неудовлетворительный результат по одному из двух обязательных учебных предметов: русскому языку или математике.
Резервныё период для сдачи ЕГЭ в Калининградской области продолжается до 21 июня. Кроме того, в этом году выпускники смогут пересдать один экзамен в июле. Первый результат в этом случае аннулируется.
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