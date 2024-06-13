В первый резервный день ЕГЭ сдали более 400 выпускников из Калининградской области

Сдать экзамен в резервные сроки могут выпускники прошлых лет, а также текущего года, если они по уважительной причине не смогли сделать это в основной день. Также воспользоваться вторым шансом могут ребята, получившие неудовлетворительный результат по одному из двух обязательных учебных предметов: русскому языку или математике.