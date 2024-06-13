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Через какой пункт пропуска быстрее проходит транспорт

О результатах обследования сообщили в Комитете государственных доходов.

Исследование среднего времени выпуска товаров на пунктах пропуска проводили с марта по апрель 2024 года, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов. В ведомстве уточнили, что такие проверки предусмотрены в Соглашении Всемирной торговой организации «Об упрощении процедур торговли», а также совместным приказом ряда госорганов Казахстана.

Среднее время выпуска товаров в автомобильных пунктах пропуска рассчитывается с момента въезда автотранспортных средств в пункт пропуска через Государственную границу Республики Казахстан в зону пограничного и таможенного контроля до выпуска товаров в соответствующей таможенной процедуре, на основании данных из информационных систем уполномоченных государственных органов.

По результатам исследования, среднее время выпуска товаров на пунктах пропуска: «Алаколь» составило 1 час 36 минут, «Бахты» — 2 часа 36 минут, «Калжат» — 44 минуты, «Майкапшагай» — 2 часа 30 минут, «Тажен» и «Темир баба» — 1 час 20 минут и 1 час 40 минут соответственно.

При расчете среднего времени выпуска одной таможенной декларации в пункте пропуска «Нур жолы» составило в среднем 2 часа 35 минут и в пункте пропуска «Б. Конысбаева» составило 1 час 35 минут.

При этом в среднее время выпуска товаров включается время, затрачиваемое на прохождение государственного контроля (пограничный, таможенный, транспортный, ветеринарный, фитосанитарный, санитарно-карантинный, радиационный контроль) и таможенное декларирование.