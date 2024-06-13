Через какой пункт пропуска быстрее проходит транспорт

Исследование среднего времени выпуска товаров на пунктах пропуска проводили с марта по апрель 2024 года, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов. В ведомстве уточнили, что такие проверки предусмотрены в Соглашении Всемирной торговой организации «Об упрощении процедур торговли», а также совместным приказом ряда госорганов Казахстана.
Среднее время выпуска товаров в автомобильных пунктах пропуска рассчитывается с момента въезда автотранспортных средств в пункт пропуска через Государственную границу Республики Казахстан в зону пограничного и таможенного контроля до выпуска товаров в соответствующей таможенной процедуре, на основании данных из информационных систем уполномоченных государственных органов.
При расчете среднего времени выпуска одной таможенной декларации в пункте пропуска «Нур жолы» составило в среднем 2 часа 35 минут и в пункте пропуска «Б. Конысбаева» составило 1 час 35 минут.
При этом в среднее время выпуска товаров включается время, затрачиваемое на прохождение государственного контроля (пограничный, таможенный, транспортный, ветеринарный, фитосанитарный, санитарно-карантинный, радиационный контроль) и таможенное декларирование.