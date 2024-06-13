Через какой пункт пропуска быстрее проходит транспорт

Исследование среднего времени выпуска товаров на пунктах пропуска проводили с марта по апрель 2024 года, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов. В ведомстве уточнили, что такие проверки предусмотрены в Соглашении Всемирной торговой организации «Об упрощении процедур торговли», а также совместным приказом ряда госорганов Казахстана.