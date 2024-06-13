День Государственного флага России в 2025 году: вернувшийся триколор

Праздновать День Государственного флага можно не только на земле, но и в небе. Те, кто дружен с парашютным спортом, имеют шанс развернуть в небе российское полотнище, как это сделали четыре года назад подмосковные парашютисты. Не обходятся в этот период (иногда празднование в августе растягивается на несколько дней, чтобы захватить выходные) без массовых гуляний с запуском в небо шаров цветов национального флага, культурно-концертной программы, просветительских лекций в библиотеках, вечернего салюта.