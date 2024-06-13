День Государственного флага России в 2025 году: вернувшийся триколор

В современной стране имеются праздники, возникшие в постперестроечную эпоху. И у них уже есть собственная история и юбилейные даты.
День Государственного флага России в 2025 году традиционно отметят 22 августа.
В этом материале подробно рассказываем, почему праздник, связанный с российской символикой и государственностью, выпадает именно на эту дату. Также объясняем саму суть памятного дня, затрагиваем традиции празднования, напоминаем, почему государственный флаг Российской Федерации состоит из бело-сине-красного триколора.
Какого числа отмечается День Государственного флага России
Это один из официальных современных символов нашей страны. Государственный флаг Российской Федерации имеет в календаре собственную памятную дату, выпадающую на 22 августа. Естественно, что этот день был выбран неслучайно, и он имеет свою историю.
Именно 22 августа 1991 года об осенявшем наших предков бело-сине-красном полотнище заговорили как о вернувшемся государственном атрибуте. Эта дата стала официальным днем возвращения национального флага в РФ. Именно возвращения, возврата к своим истокам, поскольку бело-сине-красные цвета присущи практически всем славянским странам Восточной Европы.
История и суть праздника
Толчком к замене государственной символики кумачовой расцветки на бело-сине-красную стали события, трактующиеся в официальной историографии как августовский путч. События, приведшие к ликвидации Союза Советских Социалистических Республик, привели и к смене государственного флага в нашей стране. Массы населения, почувствовавшие опьяняющий воздух свободы и несогласные с позицией ГКЧП, пытавшегося сохранить союзное государство, выбрали в качестве своего стяга историческое российское знамя.
Заметим, что если до этих событий силы демократического лагеря не особо тяготели к бело-сине-красному полотнищу, то после августовских событий 1991 года они взяли его на вооружение. Силам, называвшим себя национально-патриотическими, пришлось ориентироваться на черно-желто-белую расцветку, бывшую одно время в XIX веке государственной.
Восставшие против ГКЧП люди вышли на улицы с флагом, олицетворявшим прежде Белое (в основном — монархическое) движение в постреволюционной России 20 августа. Вряд ли в мировоззрении большинства из этих людей были консервативные взгляды. Скорее наоборот.
Тем не менее трехцветное полотнище, пережившее в XX веке эмиграцию и Русскую освободительную армию генерала Власова, вновь стало символом новой демократической России.
Через два дня после подавления попытки ГКЧП удержать власть и заключения его сторонников под стражу 22 августа на стотысячном митинге было решено возродить как государственный символ бело-сине-красное полотнище.
Тогда же бывший во время августовских событий 1991 года на стороне восставших Верховный Совет еще тогда союзной республики — РСФСР — принял постановление о новом государственном флаге. Таким образом, бело-сине-красный вновь разместился над учреждениями РФ, став символом страны.
В качестве государственного флага триколор российского знамени утвердили в ноябре 1991 года. 20 августа 1994 года президент Борис Ельцин подписал указ «О Дне Государственного флага Российской Федерации». Его инициаторы считали, что именно августовские события трехлетней давности и положили начало возрождению исконной российской символики. Спустя шесть лет, 25 декабря 2000 года, Федеральный конституционный закон № 1 «О Государственном флаге Российской Федерации» закрепил описание и порядок использования официального символа (1).
Традиции празднования Дня Государственного флага России
Любые памятные даты со временем обрастают своими традициями. Они складываются постепенно, из года в год. За тридцать лет существования Дня Государственного флага России, несмотря на то что дата не стала выходным днем, традиции тоже образовались.
Особенно они стали укореняться в нашем обществе в последние 15 лет, поскольку в 2008 году федеральный закон «О Государственном флаге РФ» был дополнен статьей, разрешающей использовать национальную символику, если за действиями людей не стоят противоправные намерения.
Тон в ежегодном праздновании Дня государственного флага задали обе столицы — Москва и Санкт-Петербург, а также Сочи. Эстафету подхватили Новосибирск, Ульяновск и Омск. Любопытно, что такой, казалось бы, сугубо российский праздник уже несколько раз отмечался в Республике Молдова.
Во многих случаях 22 августа организаторы мероприятий стараются поднять национальный триколор на максимальною высоту.
Не обходится в этот день без всевозможных политических акций, флешмобов, выставок.
Гораздо разнообразнее варианты, которые предлагают люди, не относящиеся к какой-либо из партий. Для них этот день просто дань великой истории нашей страны. 22 августа на площадях и улицах российских городов их жители создают людские и автомобильные флешмобы трехцветной расцветки, дарят прохожим бело-сине-красные ленточки.
Праздновать День Государственного флага можно не только на земле, но и в небе. Те, кто дружен с парашютным спортом, имеют шанс развернуть в небе российское полотнище, как это сделали четыре года назад подмосковные парашютисты. Не обходятся в этот период (иногда празднование в августе растягивается на несколько дней, чтобы захватить выходные) без массовых гуляний с запуском в небо шаров цветов национального флага, культурно-концертной программы, просветительских лекций в библиотеках, вечернего салюта.
Значения цветов российского флага
В мире есть множество флагов (свои имеют все независимые государства и даже подконтрольные территории и колонии) самой разнообразной расцветки. Разбираемся, что значат оттенки российского триколора.
|Белый
|Чистота, мир, благородство, свобода
|Синий (в трактовке 90-х — лазоревый)
|Духовность, постоянство, Богородица
|Красный
|Сила русской державы и пролитая за Родину кровь
Автор: Олег Баскаков
Список источников
1. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 года № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации». URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/16406