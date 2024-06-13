На Дону стало больше терминалов с функцией оплаты улыбкой

В Ростовской области заработали терминалы, принимающие оплату улыбкой. Таких терминалов от Сбера было установлено около 13 тысяч. В банке отмечают, что их количество будет расти.
Установлены терминалы в магазинах, аптеках, заведениях общепита Ростова и области. Они позволяют использовать привычный способ оплаты или производить платеж по чертам своего лица.
Как рассказал заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев, для того, чтобы произвести оплату, покупатель должен выбрать способ оплаты улыбкой и самостоятельно заглянуть в камеру. Весь процесс занимает около 4 секунд. При этом умная система позволяет защитить платеж от использования распечатанной фотографии или изображения на смартфоне — такие улыбки терминал не считает.
— Это будущее, которое уже наступило и помогает нам всем упрощать свои рутинные процессы, — отметил Антон Усачев.
Напомним, что возможность оплаты улыбкой в Ростовской области появилась в сентябре прошлого года. Пользоваться этой функцией могут все клиенты банка, которые подключили такую опцию в мобильном приложении.