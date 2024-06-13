На Дону стало больше терминалов с функцией оплаты улыбкой

Как рассказал заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев, для того, чтобы произвести оплату, покупатель должен выбрать способ оплаты улыбкой и самостоятельно заглянуть в камеру. Весь процесс занимает около 4 секунд. При этом умная система позволяет защитить платеж от использования распечатанной фотографии или изображения на смартфоне — такие улыбки терминал не считает.