В ГД внесли проект об оповещении граждан о зарегистрированных на них номерах

«Внес в Государственную Думу совместно с коллегой Антоном Горелкиным законопроект, который поможет укрепить безопасность граждан и существенно сократить возможности для совершения мошеннических действий и других преступлений с использованием мобильной связи», — написал он в своем Telegram-канале.
Помимо этого законопроектом предусмотрена передача оператором сведений о договоре после его заключения для размещения на «Госуслугах».
Депутат отметил, что также предусмотрены нововведения и для иностранцев, например заключение договора только при очном посещении офиса оператора связи и обязательное прохождение идентификации или аутентификации с использованием биометрических данных.
Кроме того, иностранцы не смогут оформить более 10 абонентских номеров на одно лицо, также им будет необходимо включить в договор IMEI-кода идентификации применяемого устройства. Инициативой предусмотрено и указание в договоре сведений о трудовых отношениях с юрлицами и индивидуальными предпринимателями, если применяется так называемая служебная сим-карта. В рамках законопроекта иностранцам также потребуется перезаключить ранее оформленные договоры на новых условиях до 1 марта 2025 года.
«Предложенные меры послужат в том числе укреплению антитеррористической безопасности и помогут защитить граждан от мобильных мошенников, которые используют несовершенство закона, чтобы уходить от ответственности», — отметил Пискарев.
Депутат объяснил, что ответственность в КоАП РФ за нарушение требований, которые будут предусмотрены проектом, предлагается установить отдельной законодательной инициативой.
Ранее, 4 июня, в «Сбере» призвали запретить оформление сим-карт по зарубежным ID-картам. Зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов объяснил, что российское законодательство предусматривает возможность их покупок гражданами других государств без паспорта. По его словам, на ID-карты оформляют сотни тысяч симок по всей стране. Кузнецов выразил мнение, что сим-карты надо продавать только по паспорту — документу, подлинность которого можно проверить, а данные зафиксировать.