В ГД внесли проект об оповещении граждан о зарегистрированных на них номерах

Кроме того, иностранцы не смогут оформить более 10 абонентских номеров на одно лицо, также им будет необходимо включить в договор IMEI-кода идентификации применяемого устройства. Инициативой предусмотрено и указание в договоре сведений о трудовых отношениях с юрлицами и индивидуальными предпринимателями, если применяется так называемая служебная сим-карта. В рамках законопроекта иностранцам также потребуется перезаключить ранее оформленные договоры на новых условиях до 1 марта 2025 года.