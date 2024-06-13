МИД исключил изъятия загранпаспортов из-за транслитерации

Сообщения о том, что у выезжающих возникают проблемы, появились после вступления в силу в декабре 2023 года поправок к федеральному закону «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Поправки определили основания для признания загранпаспортов недействительными, среди критериев — наличие в документе недостоверных сведений. Согласно уточняющему постановлению правительства № 2090, сведения в паспорте считаются недостоверными, если они не совпадают с данными, содержащимися в государственной системе миграционного и регистрационного учета. Это касается персональных данных гражданина и его детей, данных о гражданстве, об окончании срока действия паспорта, несоответствия фотографий.