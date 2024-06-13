Путин дал старт пуску коллайдера NICA в Дубне

«К сожалению, по известным всем обстоятельствам произошли сбои, но с этими сбоями мы справляемся. Несмотря на то, что проект немножко сдвигается вправо, но, как сейчас мне рассказали, все принципиальные вопросы решаются. У наших партнеров тоже, скажу, к сожалению, сдвижки идут даже больше, чем у нас», — сказал Владимир Путин (цитата по «РИА Новости»).