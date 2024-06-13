Путин дал старт пуску коллайдера NICA в Дубне

«К сожалению, по известным всем обстоятельствам произошли сбои, но с этими сбоями мы справляемся. Несмотря на то, что проект немножко сдвигается вправо, но, как сейчас мне рассказали, все принципиальные вопросы решаются. У наших партнеров тоже, скажу, к сожалению, сдвижки идут даже больше, чем у нас», — сказал Владимир Путин (цитата по «РИА Новости»).
NICA — сверхпроводящий коллайдер протонов и тяжёлых ионов. С его помощью ученые смогут воссоздать условия, в которых пребывала Вселенные в первые мгновения после Большого взрыва. Проект начали строить в 2013 году и изначально планировали завершить в 2023-м, говорится на сайте NICA.
Владимир Путин напомнил, что решение о создании коллайдера было принято в 2011 году. По его словам, реализация проекта идет успешно, в том числе благодаря взаимодействию ученых «практически со всего мира». Он также сказал, что Россия «не закрывается на замок» и открыта для научного сотрудничества.
Президент сообщил, что финансирование программы научных мегагрантов будет увеличено до 100 млн руб. в год. Сроки программы, по его словам, будут продлены с трех до пяти лет. Он также допустил, что к финансированию подобных грантов будет привлечен частный бизнес.